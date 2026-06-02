Обучение с гарантированным трудоустройством предлагает УГНТУ

Целевой прием — это поступление на бюджетное место по отдельному конкурсу, который проводится для меньшего числа абитуриентов и учитывает результаты ЕГЭ, а также другие достижения. Целевое обучение — это поступление в вуз по общему конкурсу, как на бюджетное, так и на платное отделение. После зачисления заключается целевой договор. Это возможность для студентов, обучающихся на платной основе, учиться за счет работодателя, который может полностью или частично оплатить их обучение по согласованию сторон. Также в договоре может быть оговорена дополнительная стипендия. В обоих случаях выпускник трудоустраивается на предприятие, с которым заключен договор.