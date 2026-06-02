Обучение с гарантированным трудоустройством предлагает УГНТУ

До начала вступительной компании в вузах осталось меньше месяца. Если вы все еще стоите перед выбором, куда пойти учиться, переживаете, сможете ли поступить на бюджет — стоит рассмотреть возможность целевого обучения. О его особенностях рассказали в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.
Абитуриенты, поступающие на целевое обучение, заключают договор с будущим работодателем сразу после зачисления в университет. В рамках этого договора студенты обучаются на бюджетной основе, имеют право на все виды стипендий и материальной помощи. Кроме того, они могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки от работодателя, такие как дополнительные стипендии, возмещение затрат на проезд, оплата питания и другие привилегии. А, главное, после получения диплома вновь испеченному специалисту гарантировано место работы.
Преимущества целевой подготовки:
— получение специальности, востребованной работодателями региона;
— понимание, где и кем будешь работать после выпуска;
— знание своей будущей заработной платы.
Целевая форма обучения разделяется на два вида: целевой прием и целевое обучение.
Целевой прием — это поступление на бюджетное место по отдельному конкурсу, который проводится для меньшего числа абитуриентов и учитывает результаты ЕГЭ, а также другие достижения. Целевое обучение — это поступление в вуз по общему конкурсу, как на бюджетное, так и на платное отделение. После зачисления заключается целевой договор. Это возможность для студентов, обучающихся на платной основе, учиться за счет работодателя, который может полностью или частично оплатить их обучение по согласованию сторон. Также в договоре может быть оговорена дополнительная стипендия. В обоих случаях выпускник трудоустраивается на предприятие, с которым заключен договор.
По словам ректора УГНТУ Олега Баулина, сегодня в вузе обучается более 850 целевиков. При этом все чаще студенты заключают договоры не во время поступления в университет, а в процессе учебы.
— Обычно это происходит после прохождения производственной практики. Это свидетельствует о том, что целевое обучение становится все более популярным и эффективным. Такой подход обеспечивает дополнительные гарантии трудоустройства выпускников, показатель которого в нашем университете достигает 95 процентов. Также хочется отметить, что по данным Минтруда России, средняя зарплата выпускников первого года выпуска УГНТУ составляет 186 тысяч рублей в месяц, — подчеркнул ректор.
Кстати, у Уфимского нефтяного университета достаточно большой перечень организаций, являющихся заказчиками целевого обучения. Среди них: АО «Транснефть-Урал», АО «Башкирская содовая компания», ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение», ПАО «Газпром» и ПАО «АНК “Башнефть”. С полным списком компаний на прием 2026 года можно ознакомиться на сайте приемной комиссии в разделе “Целевой прием”.
Как стать целевиком?
Заказчиков для целевого обучения ищем через единый сайт на платформе «Работа в России». На этом сайте государственные корпорации, ведомства, министерства и частные компании размещают свои предложения. Заказчик указывает требования к обучению, учебное заведение и программу, а также контактные данные и меры поддержки.
Основные шаги для поступления в университет по целевой квоте:
Шаг 1: Найти подходящее предложение на сайте платформы «Работа в России» или при подаче заявления на прием в вуз через Госуслуги. Выбрать вариант, который соответствует целям и желаниям.
Шаг 2: Подать заявление на Госуслугах или напрямую в вуз. Поступление по целевой квоте возможно только по одной образовательной программе.
Кстати, на сайте приемной комиссии УГНТУ в разделе целевого приема размещена памятка для абитуриентов.
Шаг 3: Следить за результатами отбора через личный кабинет на Госуслугах или на сайте приемной комиссии УГНТУ.
Шаг 4: Заключить трехсторонний целевой договор с заказчиком и вузом после публикации приказа о зачислении до начала учебного года. Этот договор определяет условия обучения и последующего трудоустройства.