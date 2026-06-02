Опрос: Каждый девятый россиянин пользуется только виртуальными картами

Каждый девятый россиянин предпочитает использовать при оплате товаров и услуг только виртуальные карты. К такому выводу пришли аналитики «Выберу.ру».
По данным исследования, около 11 процентов респондентов не используют пластиковые карты. 48 процентов российских граждан имеют физические карты, но предпочитают не пользоваться ими. 29 процентов опрошенных ранее использовали «пластик», но не стали его перевыпускать и теперь обходятся только виртуальными картами.
Среди тех, кто не использует пластиковые карты, 14 процентов оформили виртуальную карту. Почти каждый десятый россиянин перестал пользоваться «пластиком», однако он у них все еще есть.
Специалисты пояснили, что такая тенденция указывает на растущий интерес граждан к альтернативным способам оплаты товаров и услуг, передает РИА Новости.
Карты Visa и Mastercard должны полностью покинуть российский рынок, так как они больше не выполняют прежние функции, а Национальная система платежных карт сталкивается с издержками из-за поддержки этих карт. Об этом заявила на пресс-конференции директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина. Могут ли Visa и Mastercard исчезнуть из России и как скоро, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.