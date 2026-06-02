В Аксае снова перенесли сроки завершения строительства школы

Подрядчик сорвал сроки сдачи школы в Аксае: объект должны были завершить до 31 мая, но строительство ещё не закончено. Как сообщил в своём Telegram‑канале глава администрации Аксайского района Константин Доморовский, с 1 июня к подрядчику начнут применять штрафные санкции по контракту.