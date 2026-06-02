В Аксае снова перенесли сроки завершения строительства школы

Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский сообщил в своем телеграм-канале, что с 1 июня начнут действовать штрафные санкции по контракту.

Подрядчик сорвал сроки сдачи школы в Аксае: объект должны были завершить до 31 мая, но строительство ещё не закончено. Как сообщил в своём Telegram‑канале глава администрации Аксайского района Константин Доморовский, с 1 июня к подрядчику начнут применять штрафные санкции по контракту.

По состоянию на 28 мая строительная готовность школы достигала 92%. На тот момент на объекте устанавливали освещение, пожарную сигнализацию и радиаторы, вели отделочные работы и настройку инженерных систем, готовились к укладке финишного асфальта и убирали территорию.

Из‑за необходимости укрепить грунты часть проектной документации пришлось скорректировать — сейчас правки проходят проверку в государственной экспертизе. После их утверждения процент выполненных работ будет пересчитан, что позволит оплатить уже реализованные подрядчиком этапы.

Строительство школы, рассчитанной на 880 мест, продолжат до полного ввода объекта в эксплуатацию. Отметим, что работы над этим учебным заведением ведутся уже несколько лет.