Первые отремонтированные в этом году улицы начали сдавать в Комсомольске-на-Амуре

В городе Юности завершился ремонт участка Московского проспекта от улицы Культурной до подстанции скорой помощи. Кроме того, идет реконструкция участка Комсомольского шоссе между улицами Кирова и Степной. Там рабочие заняты заменой бордюров, демонтажом старых трамвайных рельсов и укладкой свежего асфальта на проезжей части и обоих тротуарах. «Безопасность детей — приоритет. Поэтому особое внимание уделяем дорогам и тротуарам возле школ и садиков. На улице Сусанина от Профсоюзной до Лазо уже установили бордюры и заасфальтировали тротуар, а сейчас завершается укладка дорожного покрытия на проезжей части», — сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Не осталась забытой и улица Пермская, которая ведет к микрорайону Парус и социальным объектам. Там дорожники уже укладывают нижний слой асфальта. Добавим, что ремонт дорог в Комсомольске-на-Амуре должен завершиться до 1 сентября. Всего же в Хабаровском крае в этом году планируется привести в порядок свыше 260 километров дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».