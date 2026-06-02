Поход к банкомату стоил пенсионеру 16 тысяч рублей в Хабаровске

В Хабаровске 63-летний горожанин лишился денег сразу после посещения банкомата. Пенсионер снял со счёта около 16 тысяч рублей, положил купюры в карман куртки и отправился по своим делам, — сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, за мужчиной мог проследить случайный наблюдатель. На улице злоумышленник догнал пенсионера, подошёл сзади, засунул руку в нагрудный карман его ветровки, достал деньги и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Центрального района Хабаровска, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Похищенные деньги мужчина успел потратить. В счёт возмещения ущерба полицейские изъяли принадлежащий ему мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»), санкция которой предусматривает до четырёх лет лишения свободы, — сообщил hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.