Капремонт школы № 4 в Коврове завершится уже этим летом

Школу № 4 в городе Коврове отремонтируют к 31 июля по нацпроекту «Молодёжь и дети». Работы идут с опережением графика, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
На время работ школьники переведены на очно-дистанционный формат обучения. Сейчас в образовательном учреждении деревянные окна заменены на пластиковые. Также там установлены 5 входных дверей. В скором времени специалисты приступят к шпатлевке и покраске дверных откосов, смонтируют навес. После этого начнутся внутренние электромонтажные работы. В школе также планируют обновить систему отопления, отмостку по периметру здания и 76 радиаторов.
Кроме того, учебные классы пополнятся современным оборудованием. Его установят в кабинетах физики, химии, музыки, изо, математики, информатики, основ безопасности и защиты Родины. А для маломобильных учащихся смонтируют пандус. Для этого из местного бюджета были дополнительно выделены средства.
Еще 700 тысяч рублей направят на ремонт инженерного класса. Там школьники будут изучать беспилотные авиационные системы, робототехнику и моделирование. В классе заменят двери, отремонтируют стены, потолок, пол, батареи и магистрали отопления.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.