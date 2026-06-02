Капремонт школы № 4 в Коврове завершится уже этим летом

На время работ школьники переведены на очно-дистанционный формат обучения. Сейчас в образовательном учреждении деревянные окна заменены на пластиковые. Также там установлены 5 входных дверей. В скором времени специалисты приступят к шпатлевке и покраске дверных откосов, смонтируют навес. После этого начнутся внутренние электромонтажные работы. В школе также планируют обновить систему отопления, отмостку по периметру здания и 76 радиаторов.