На трассе в Хакасии в аварии погибли женщина и пятилетний ребенок

Утром 2 июня на 73-м километре трассы Усть-Абакан — Чарков — Ербинская произошла смертельная авария. По предварительной версии Госавтоинспекции Хакасии, пьяная 30-летняя женщина за рулем Renault Sandero не справилась с управлением и вылетела с проезжей части. После этого иномарка перевернулась.
В итоге двое пассажиров — 31-летняя женщина и пятилетняя девочка — скончались на месте ДТП. Еще двое детей и двое взрослых были госпитализированы.
Ни водитель, ни пассажиры иномарки не пользовались ремнями безопасности. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины трагедии.