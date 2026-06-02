Лаборатория Касперского: Взлом Apple происходит через сообщение в iMessage

Устройство Apple могут взломать с помощью установки уникального вредоносного программного обеспечения через так называемое «невидимое» сообщение в iMessage. Об этом сообщил директор глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» Игорь Кузнецов.
2 июня в ФСБ России заявили, что иностранные спецслужбы добывали информацию с зараженных вирусным софтом смартфонов высокопоставленных российских чиновников.
По словам эксперта, после выявления подозрительной активности специалисты компании начали собственное расследование, используя для анализа iPhone сотрудников.
Как пояснил Кузнецов, одним из ключевых элементов атаки было получение пользователями «невидимого» сообщения в iMessage, через которое происходила установка вредоносного ПО без участия владельца устройства.
Он отметил, что в ходе атаки на устройство устанавливалось уникальное программное обеспечение, позволяющее обходить встроенные системные ограничения. Процесс происходил незаметно для пользователя и не требовал каких-либо действий с его стороны. После успешного заражения злоумышленники получали полный контроль над устройством.
— Там было очень много различных компонентов. Были модули, которые, например, включали микрофон и слушали. Устройство запускало аудиозапись на следующие три часа, и неважно, телефон был в сети, у него был интернет, — цитирует Кузнецова РИА Новости.
Мошенники стали устанавливать на гаджеты шпионские программы незаметно для пользователей. Для слежки за своими жертвами злоумышленники могут использовать любое устройство, которое подключено к интернету или использует радиосигнал Bluetooth. Как выявить шпионскую программу и защитить гаджеты — в материале «Вечерней Москвы».