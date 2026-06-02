В Крыму задержали четыре поезда из-за закрытия станции Джанкой

Из-за закрытия железнодорожной станции Джанкой на севере Крыма сразу четыре пассажирских состава выбились из графика. Один поезд и вовсе отменили. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании уточнили, что станция временно не принимает и не высаживает людей. Пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, попросили приезжать на вокзал за полтора часа до отправления, указанного в билете. Оттуда людей обещают доставить на автобусах до станции Урожайная.
С серьезными задержками сейчас следуют составы по направлениям Санкт-Петербург — Севастополь, Евпатория — Москва, а также Севастополь — Москва и Севастополь — Челябинск. Самое большое отставание от графика на данный момент достигает семи часов.
Кроме того, по техническим причинам отменен поезд, который должен был отправиться из Симферополя в Санкт-Петербург. Перевозчик пообещал пассажирам вернуть полную стоимость проездных билетов.
Минувшей ночью российские военные предотвратили очередную попытку Киева нанести удары по Крыму и другим российским регионам. Как уточнили в Министерстве обороны, средствами противовоздушной обороны было сбито 148 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов.