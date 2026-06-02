Озеро Светлое в Нижегородской области получило охранную зону в 3579 га

В Воскресенском муниципальном округе официально установили охранную зону для памятника природы регионального значения «Озеро Светлое и примыкающий болотный массив». Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
Площадь новой охранной зоны — 3 579,5 га. Территория располагается на землях лесного фонда Нестиарского участкового лесничества Воскресенского районного лесничества.
На этой территории введён ряд ограничений:
запрещена геологоразведка и добыча полезных ископаемых (в т. ч. торфа и песка);
не допускается строительство новых зданий и прокладка линейных объектов;
под запретом мелиорация и осушение земель, применение ядохимикатов и минеральных удобрений;
все виды рубок запрещены, за исключением санитарных и тех, что нужны для ликвидации последствий стихийных бедствий;
весной запрещена охота;
нельзя разбивать туристические стоянки, разводить костры и передвигаться на авто- и мототранспорте вне дорог.
Есть и отдельные разрешённые виды деятельности с ограничениями: реконструкция дороги Кузьмияр — Нестиары и рубка деревьев для ремонта существующих объектов разрешены только в период с 1 августа по 1 апреля.
Убытки, возникшие из‑за введения охранной зоны, правительство Нижегородской области обязуется возместить в течение пяти лет.
