Уралвагонзавод решил избавиться от имени американского робота-убийцы

«По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн “Уралвагонзавод” в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков, известной как “Терминатор”. Ее нарекли “Спиридоном”» — именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы", — пояснили в концерне.
ТАСС отмечает, что новое имя связано с русскими духовными ценностями и исторической правдой, а также с именами защитников родной земли. Спиридон Тримифунтский — святой заступник, прославившийся защитой веры. Частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области.
ЕАН писал, что «Уралвагонзавод» за время СВО кратно увеличил выпуск танков, об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. По его словам, в войска поступают как новые, так и глубоко модернизированные машины — Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Танки семейств Т-72 и Т-90 по-прежнему составляют основу бронетанковых войск России.