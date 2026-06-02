Уралвагонзавод решил избавиться от имени американского робота-убийцы

ЕАН писал, что «Уралвагонзавод» за время СВО кратно увеличил выпуск танков, об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. По его словам, в войска поступают как новые, так и глубоко модернизированные машины — Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Танки семейств Т-72 и Т-90 по-прежнему составляют основу бронетанковых войск России.