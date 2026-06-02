В красноярских Солонцах впервые пройдет мероприятие «Фабрики народных инициатив»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителей приглашают на программу «Дорожная азбука», направленную на профилактику детского травматизма.
Это будет первое мероприятие проекта «Фабрика народных инициатив» на территории поселка Солонцы, вошедшем в состав Красноярска. Событие состоится 3 июня в 16:00 на улице Новостроек, 6а. Для участников подготовят интерактивные площадки, посвященные правилам дорожного движения и безопасному поведению на улице.
В мэрии отмечают, что проект уже стартовал в других районах города. В Центральном районе для детей провели игровые занятия по вызову экстренных служб, основам пожарной безопасности и первой помощи. На улице Урицкого прошла программа, где ребята изучали правила дорожного движения на мини-трассе со светофорами и переходами. Также состоялся интерактивный праздник, посвященный летней безопасности и внимательности на улице.
Добавим, «Фабрика народных инициатив» реализуется в Красноярске с 2023 года. В рамках проекта жители могут организовывать спортивные, культурные и творческие мероприятия при поддержке города. В этом году финансовую и организационную поддержку получат 150 инициатив.
