В Казахстане ИИ будет контролировать опасные производства

АСТАНА, 2 июн — Sputnik. В Казахстане для контроля опасных производственных объектов будут использовать технологии ИИ, сообщил глава МЧС Казахстана Чингис Аринов.
40 казахстанцев погибли на производстве с начала года.
Он подчеркнул: в стране активно разрабатывают цифровую платформу «е-ТЖМ» с внедрением искусственного интеллекта.
«Система предусматривает учет опасных производственных объектов и банк данных по авариям и травматизму», — заявил Чингис Аринов.
Он отметил, что система предусматривает автоматизацию бизнес-процессов, а также будет осуществлять прогнозирование опасных рисков на объектах.
Одновременно, добавил министр, продолжается интеграция систем мониторинга и контроля промышленных объектов. В прошлом году МЧС проверило 55 шахт и рудников.
«На 45-ти объектах уже внедрены современные системы безопасности. На сегодня системы видеонаблюдения и позиционирования 14 шахт и рудников подключены к Ситуационному центру министерства, что позволяет осуществлять контроль обстановки и оперативно реагировать в режиме онлайн», — подчеркнул Чингис Аринов.