МЧС обновило правила парковки для электромобилей и гибридных авто

Для транспортных средств выделят отдельные зоны.

Источник: Хабаровский край сегодня

МЧС России разработало новый свод правил, согласно которому меняются требования к организации парковки электрокаров и гибридных автомобилей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новые условия ввели для строящихся и проектируемых как наземных, так и подземных стоянок.

В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что запрета на парковку электромобилей и гибридных авто нет, как и ограничений на открытых стоянках. Тем не менее новые положения, вступившие в силу первого июня, корректируют условия для парковки транспортных средств.

Например, электрокары и гибриды допускается размещать в подземных стоянках ниже первого или подвального этажа только при условии медленной зарядки. Если быть точнее, номинальный ток зарядки не должен превышать 32 А.

Также в своде правил «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» прописаны положения о зонировании парковки. В их числе — размещение машино-мест, в частности оснащенных зарядными станциями, в пожарных отсеках закрытых стоянок. При этом их суммарное количество не должно превышать десяти.

Если машино-мест в отсеках закрытых стоянок больше десяти, то под них выделяют дополнительные пожарные зоны площадью не более 1,6 тысячи квадратных метров.

Кроме того, стоянки автомобилей закрытого типа должны иметь защитные системы. Среди них — огнестойкие перегородки, автоматические пожарные шторы, а также спринклерные оросители.

— Применение норм позволит оптимизировать процессы проектирования и строительства стоянок автомобилей, повысить уровень пожарной безопасности, снизив вероятность пожаров, материальных потерь и риска гибели людей, — уточнили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о новом способе оплаты проезда в хабаровских автобусах. Теперь проезд по некоторым маршрутам можно оплатить через приложение такси.

