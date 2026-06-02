В Улан-Удэ построят 2 крупных путепровода

Первый объект — путепровод в микрорайоне Стеклозавод. Его длина — около 500 метров, ширина — почти 18 метров. Он рассчитан на три полосы движения. Сооружение соединит две ключевые магистрали — улицы Борсоева и Воронежскую. Для пешеходов оборудуют тротуары, для автомобилистов предусмотрены барьерное ограждение и разделительная полоса.