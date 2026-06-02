В Улан-Удэ построят 2 крупных путепровода

Два крупных путепровода построят в Улан-Удэ при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятии.
Оба сооружения вошли в мастер-план развития города. Дополнительные автомагистрали появятся в микрорайоне Стеклозавод и в районе Читинского переезда. Торжественную закладку первых камней приурочат к 360-летнему юбилею столицы региона.
Первый объект — путепровод в микрорайоне Стеклозавод. Его длина — около 500 метров, ширина — почти 18 метров. Он рассчитан на три полосы движения. Сооружение соединит две ключевые магистрали — улицы Борсоева и Воронежскую. Для пешеходов оборудуют тротуары, для автомобилистов предусмотрены барьерное ограждение и разделительная полоса.
В районе Читинского переезда возведут тоннельный путепровод протяженностью более 160 метров. Вдоль автодороги появится тротуар. Уточняется, что старый переезд после реконструкции станет пешеходным.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.