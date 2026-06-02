Двоих нижегородских выпускников удалили с ЕГЭ за списывание

По словам министра, в первый день ЕГЭ, 1 июня, 11-классники сдавали предметы по выбору. 1547 человек отправились на экзамен по химии, 1773 — по истории, 847 — по литературе. Далее школьники будут сдавать обязательный предмет — русский язык. Экзамен пройдет 4 июня. 19 июня запланированы последние ЕГЭ по иностранным языкам и информатике, а период с 22 по 25 июня отведен под резервные дни. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору.