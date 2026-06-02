В Красноярске начинается суд над экс-мэром Логиновым

Напомним, Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года. 9 июня 2025 года сразу после празднования дня рождения города его задержали в Красноярске и этапировали в Москву. 10 июня Басманный районный суд арестовал его по обвинению во взятке на сумму более чем 180 млн рублей от гендиректора коммерческой организации — часть деньгами, часть в виде строительства бани на его участке. По версии следствия, взамен Логинов обеспечивал победу фирмы в тендерах на ремонт городских дорог. Сам он на суде по избранию меры пресечения заявил, что его оговорили, а затем начал сотрудничать со следствием.