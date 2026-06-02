В Красноярске начинается суд над экс-мэром Логиновым

2 июня начинается судебный процесс по делу бывшего главы Красноярска Владислава Логинова.
Напомним, экс-чиновнику инкриминируют четыре эпизода получения взяток в особо крупном размере. По каждому из них ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
На сегодняшний день в Центральном районном суде города назначены предварительные слушания, которые, по закону, пройдут в закрытом режиме. В СМИ сообщается, что Владислав Логинов выступит в суде по видеоконференцсвязи, его не стали этапировать из Москвы для участия в заседании.
Согласно картотеке суда, вместе с Владиславом Логиновым на скамье подсудимых еще четверо фигурантов: экс-замглавы города Алексей Давыдов, также обвиняемый в получении взяток, и трое предполагаемых посредников — бывший начальник городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгений Жвакин, депутат горсовета Павел Креско и Татьяна Сухова.
Напомним, Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года. 9 июня 2025 года сразу после празднования дня рождения города его задержали в Красноярске и этапировали в Москву. 10 июня Басманный районный суд арестовал его по обвинению во взятке на сумму более чем 180 млн рублей от гендиректора коммерческой организации — часть деньгами, часть в виде строительства бани на его участке. По версии следствия, взамен Логинов обеспечивал победу фирмы в тендерах на ремонт городских дорог. Сам он на суде по избранию меры пресечения заявил, что его оговорили, а затем начал сотрудничать со следствием.
В сентябре 2025 года горсовет удовлетворил просьбу Владислава Логинова об отставке «по собственному желанию».
