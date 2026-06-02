Россиянам объяснили, как защититься от прослушки

Человека могут прослушивать через любой телефон, поэтому при важных разговорах важно убирать устройство в отдельное помещение. Об этом ИС «Вести» рассказал действительный член Академии криптографии РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Баранов.
Баранов призвал помнить о том, что телефон в руках человека, является только его помощником, а не другом.
«Поэтому на всяких серьезных переговорах, на серьезных мероприятиях смартфон должен быть убран в отдельный ящик, в отдельную комнату», — заявил Баранов.
Член Президиума Национальной ассоциации международной информационной безопасности, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин, говоря о теме прослушки через телефон, заявил, что нужно помнить о том, что телефоны представляют реальную угрозу национальной безопасности не только граждан России, но и политических деятелей, полицейских и журналистов.
Напомним, что ранее ФСБ раскрыла шпионскую сеть: телефоны чиновников массово прослушивались.
