Россиянам объяснили, как защититься от прослушки

Человека могут прослушивать через любой телефон, поэтому при важных разговорах важно убирать устройство в отдельное помещение. Об этом ИС «Вести» рассказал действительный член Академии криптографии РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Баранов.

Баранов призвал помнить о том, что телефон в руках человека, является только его помощником, а не другом.

«Поэтому на всяких серьезных переговорах, на серьезных мероприятиях смартфон должен быть убран в отдельный ящик, в отдельную комнату», — заявил Баранов.

Член Президиума Национальной ассоциации международной информационной безопасности, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин, говоря о теме прослушки через телефон, заявил, что нужно помнить о том, что телефоны представляют реальную угрозу национальной безопасности не только граждан России, но и политических деятелей, полицейских и журналистов.

Напомним, что ранее ФСБ раскрыла шпионскую сеть: телефоны чиновников массово прослушивались.

