Флагман сибирского туризма: как начиналась история «Дюла-тур»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Туристическая компания «Дюла-тур» отмечает 33 года работы. За это время она прошла путь от производственно-коммерческой фирмы начала 90-х до одного из узнаваемых игроков сибирского туристического рынка, открывала для красноярцев Таиланд, развивала чартерные программы, работала с внутренними маршрутами и сохранила главное — доверие клиентов. НИА поговорила с основателем и президентом компании Владимиром Демидовым о том, как начиналась «Дюла-тур», почему выбор пал на туризм и как в этой истории появились первые группы в Таиланд, отель «Амбассадор» и Виктор Астафьев.
В истории большого регионального бизнеса редко бывает момент, когда все начинается сразу с точного расчета, выверенной стратегии и дальнего горизонта. Чаще все рождается из самого времени — сложного, подвижного, во многом неопределенного. Так в начале 90-х появилась и «Дюла»: не как туристическая компания, а как производственно-коммерческая фирма, которая искала свое место в новой экономике.
В 1991 году страна жила в логике дефицита. Деньги у людей были, а товаров не хватало. Рынок только складывался, биржи становились новой площадкой деловой активности, предприниматели учились быстро реагировать на спрос и работать в условиях, где привычные правила еще только формировались. «Дюла» начинала с обычной для того времени коммерческой модели: находить востребованные товары, организовывать поставки и закрывать потребности заказчиков.
Компания работала с биржами «Алиса» и «Тройка». Среди крупных контрактов Владимир Демидов вспоминает закупку тысячи холодильников «Бирюса» для заказчика. Тогда «Красмаш» уже мог выставлять часть продукции на биржевые торги, и спрос на такую технику был огромным. Бытовая техника, телевизоры, холодильники, поставки «с колес» — все это составляло живую ткань первых лет компании.
Но в этой истории важно не только то, чем торговали. Важно, как быстро менялось время. То, что вчера было дефицитом, через два года становилось обычным товаром. К 1993 году рынок насыщался: из-за рубежа шли продукты, техника, одежда, менялись потребительские привычки. Прежняя модель постепенно теряла прежнюю эффективность. Нужно было искать новое направление.
Туризм возник не как случайная прихоть, а как область, с которой Владимир Демидов уже был знаком. До предпринимательства он работал в комсомольской системе на Крастяжмаше, где одним из направлений была организация отдыха молодежи. Через «Спутник» отправляли в детские и молодежные лагеря, по стране и за рубеж — в Югославию, на Кубу, в Польшу. Этот опыт оказался важнее, чем могло казаться тогда: понимание маршрутов, логистики, групп, ответственности за людей стало основой будущей специализации.
Первым большим зарубежным направлением стал Таиланд. В начале 90-х это звучало почти экзотически. Для Красноярска Таиланд не был привычной туристической точкой, не существовало прямых рейсов, не было устойчивого спроса, не было готовой инфраструктуры. Все начиналось с одной группы, которую попросили организовать знакомые. Среди первых клиентов были предприниматели, представители зарождавшегося финансово-коммерческого сектора, люди, которые уже могли позволить себе поездку за границу, но еще не имели привычки к массовому зарубежному отдыху.
«Дюла» нашла партнера в Таиланде. Как вспоминает Владимир Демидов, это был филиал английской фирмы. В 1993 году с ним подписали договор, и тогда стало ясно: туризм может стать главным делом.
Поначалу это был не массовый рынок. Группы собирали по предприятиям, по знакомым, по деловым кругам. Туристы летели через Москву регулярными рейсами «Аэрофлота» до Бангкока. В Шереметьево приходилось решать даже бытовые вопросы, которые сегодня кажутся почти кинематографическими: красноярцы вылетали из зимы в шубах и теплой одежде, а прилетали в тропики. Их вещи забирали в московском аэропорту, хранили, а затем возвращали на обратном пути.
Отдельной эпопеей были визы. Паспорта собирали со всей страны, представитель компании в Москве занимала очередь в посольство глубокой ночью, чтобы успеть первой. Все делалось вручную, на личных контактах, на доверии, на умении отвечать за каждого туриста.
Так «Дюла» постепенно превращалась из коммерческой компании в туроператора — не просто продавца путевок, а создателя полноценного туристического продукта. Нужно было договариваться с авиакомпаниями, отелями, трансферными службами, партнерами на месте. Нужно было отвечать за перелет, размещение, встречу, отдых и возвращение людей домой.
В этой биографии есть эпизод, который сам по себе мог бы стать отдельной новеллой. В середине 90-х к Владимиру Демидову обратился Виктор Петрович Астафьев. Они были знакомы по Овсянке: Демидов жил там с матерью, окончил школу, а Астафьев после возвращения из Вологды снова оказался на родной сибирской земле.
Писатель попросил организовать поездку в Таиланд для внучки Полины. Хотел, чтобы она развеялась, увидела другой мир. Поездку организовали. Астафьев тоже оказался среди тех, кто жил в самом известном для первых красноярских туристов отеле «Амбассадор».
Таиланд для него был непростым из-за климата. У писателя была астма, влажная жара давалась тяжело. Днем он часто оставался в номере под кондиционером, а ближе к вечеру выходил к бассейну, когда спадало солнце. Там собирались люди, и он разговаривал с ними, шутил, рассказывал истории, а рассказчиком он был прекрасным.
Так в судьбе «Дюла-тур» сошлись две линии, которые редко оказываются рядом: деловая энергия новой России и высокая сибирская культурная память. Компания, начавшая с биржевых контрактов и холодильников, стала проводником в другой мир для одного из главных русских писателей XX века.
В этом и есть особая логика «Дюла-тур». Компания родилась из рынка, но выросла в историю о человеческом доверии. Сначала она помогала людям получить то, чего не хватало в стране. Потом — открывала направления, о которых в Красноярске еще почти не говорили. А дальше стала частью личных маршрутов тысяч людей: семей, предпринимателей, работников предприятий, детей, родителей, путешественников, которые впервые садились в самолет не по необходимости, а ради нового опыта, нового воздуха, нового горизонта.