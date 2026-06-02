Флагман сибирского туризма: как начиналась история «Дюла-тур»

Туризм возник не как случайная прихоть, а как область, с которой Владимир Демидов уже был знаком. До предпринимательства он работал в комсомольской системе на Крастяжмаше, где одним из направлений была организация отдыха молодежи. Через «Спутник» отправляли в детские и молодежные лагеря, по стране и за рубеж — в Югославию, на Кубу, в Польшу. Этот опыт оказался важнее, чем могло казаться тогда: понимание маршрутов, логистики, групп, ответственности за людей стало основой будущей специализации.