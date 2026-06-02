2 июня в Ростовской области сняли беспилотную опасность

Угроза сохранялась с 1:28 до 5:58. Напомним, при беспилотной опасности всем рекомендуют уходить с открытых участков улиц. Нужно оставаться в помещениях. Нельзя подходить к окнам.
Добавим, в ночь на 2 июня в Ростовской области уничтожили более десяти БПЛА. Воздушную атаку отразили в Таганроге, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах. Напомним, также БПЛА в ряде территорий области уничтожили вчера, 1 июня.
