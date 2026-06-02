В Хабаровском крае будущим педагогам предложили 1519 мест в вузах по нацпроекту

В Хабаровском крае стартовала приёмная кампания на педагогические направления. Выпускникам школ отдалённых районов рассказали о возможностях поступления и мерах поддержки молодых учителей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин на встрече со старшеклассниками Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, в этом году на педагогические направления в вузах региона предусмотрено 1519 мест, а в учреждениях среднего профессионального образования — 395. Общение прошло по видеосвязи. Выбрать подходящий колледж или вуз можно с помощью портала Будьучителем.рф.
Алексей Мокрушин отметил, что по национальному проекту «Молодёжь и дети», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, в крае создаются условия для комфортной работы педагогов: формируется современная образовательная среда, строятся и капитально ремонтируются школы, расширяются меры поддержки учителей.
Министр привёл слова Президента РФ Владимира Путина: «Труд педагога — это истинное призвание». Он рассказал, что по итогам приёмной кампании прошлого года педагогическое направление вошло в топ-3 самых востребованных у поступающих. Глава ведомства также подчеркнул, что целевое обучение — это гарантированное рабочее место сразу после получения диплома. Для студентов-целевиков предусмотрены стипендии губернатора края от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Местные власти также предоставляют поддержку: стипендии до 10 тысяч рублей, оплату проезда до места практики и трудоустройства и общежития. Уже более 180 студентов педагогических направлений совмещают учёбу с работой.
Всего в Хабаровском крае трудятся более 20 тысяч педагогических работников, почти четверть из них — молодые люди до 35 лет. Ежегодно в образовательные организации прибывают более 400 молодых педагогов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru