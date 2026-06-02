В Хабаровском крае будущим педагогам предложили 1519 мест в вузах по нацпроекту

Министр привёл слова Президента РФ Владимира Путина: «Труд педагога — это истинное призвание». Он рассказал, что по итогам приёмной кампании прошлого года педагогическое направление вошло в топ-3 самых востребованных у поступающих. Глава ведомства также подчеркнул, что целевое обучение — это гарантированное рабочее место сразу после получения диплома. Для студентов-целевиков предусмотрены стипендии губернатора края от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Местные власти также предоставляют поддержку: стипендии до 10 тысяч рублей, оплату проезда до места практики и трудоустройства и общежития. Уже более 180 студентов педагогических направлений совмещают учёбу с работой.