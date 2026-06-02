С 1 июня семьи с двумя и более детьми могут оформить новую ежегодную семейную выплату

С 1 июня родители могут обратиться за пособием через портал «Госуслуги», клиентские службы фонда или МФЦ. На подачу заявления отводится четыре месяца — до 1 октября.
Для оформления достаточно подать заявление: остальные сведения Социальный фонд соберёт и проверит самостоятельно. Однако некоторые документы, например выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств, родителям придётся представить самостоятельно. Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а в случае одобрения средства перечислят в пределах пяти рабочих дней.
«Процесс оформления новой выплаты выстроен таким образом, чтобы большинство родителей получали её максимально быстро и с минимальными усилиями, — пояснил глава Социального фонда Сергей Чирков. — Для этого на “Госуслугах” реализован цифровой сервис подачи заявления с автоматическим заполнением данных. Предусмотрен чёткий график рассмотрения заявок и уведомления с актуальными статусами. Основные сведения система собирает и проверяет самостоятельно».
Право на семейную выплату предоставлено работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет (либо до 23 лет, если ребёнок учится на дневном отделении). Выплата назначается только при отсутствии долгов по алиментам.
Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения за год, предшествующий году обращения. В Калининградской области эта величина в 2025 году установлена на уровне 27 397,5 рубля.
При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества, аналогичные правилам единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Учитываются заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам и само единое пособие. Не берутся в расчёт материнский капитал, государственные субсидии на приобретение жилья или транспорта, выплаты по уходу за нетрудоспособными, налоговые вычеты и некоторые другие доходы.
Что касается имущества, семья может иметь по одному объекту недвижимости каждого типа (квартиру, дом, дачу, гараж и земельный участок) без ограничений по площади. Если объектов несколько, действуют лимиты: суммарная площадь квартир — не более 24 квадратных метров на одного человека в семье, площадь домов — не более 40 квадратных метров на человека, общая площадь земельных участков — не более 0,25 гектара в городе или 1 гектара на селе.
Также допускается иметь один автомобиль, одну моторную лодку, один трактор или другой вид самоходной техники. Исключение сделано для многодетных семей, семей, где есть инвалид, а также для семей, получивших автомобиль в качестве меры поддержки от государства: они могут иметь по два однотипных транспортных средства.
Семьям, которым одобрят семейную выплату, уплаченный налог на доходы физических лиц пересчитывается по ставке 6 процентов. Разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом по сниженной ставке возвращается единовременным платежом.