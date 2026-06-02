Один человек погиб и семеро ранены при атаках на Белгородскую область за сутки

Все пострадавшие зафиксированы в том же муниципалитете. Сегодня рано утром в селе Бочковка от атаки дрона на частный дом был ранен 11-летний мальчик. Он доставлен в больницу. Домовладение повреждено. Четверо мужчин пострадали в селе Новая Деревня из-за детонации БПЛА на автобусной остановке. Еще двое мирных жителей получили ранения при ударах беспилотников по грузовикам в движении.