Байконуру — 71: легендарный космодром, изменивший историю человечества

Артемьев подчеркивает, что 2 июня 1955 года был основан космодром «Байконур», что стало одним из важнейших дней в истории космоса.
«Эта дата навсегда останется в истории человечества, ведь космодром “Байконур” стал символом стремления людей к звездам, их смелости, неотступности и веры в свой успех!» — отмечает он.
Космонавт пишет, что именно с этого космодрома был запущен первый спутник, провозгласивший о начале космической эры.
«Здесь же состоялся первый в мире полет человека, Юрия Гагарина, в космос. Отсюда стартовали ракеты-носители, доставлявшие в космос корабли. И по сей день космодром остается основной космической гаванью, открывшей миру путь к научно-техническому прогрессу», — говорит Олег Артемьев.
Далее космонавт поблагодарил всех, кто создавал, работал и продолжает трудиться на этом уникальном объекте.
«Благодаря вашему труду, самоотверженности и преданности делу мы смогли сделать шаг в неизвестность и открыть для себя новые горизонты. С Днем рождения, Байконур!» — заключил Олег Артемьев.
Комплекс «Байконур» — первый и крупнейший в мире космодром, расположенный в Кызылординской области Казахстана. Вместе с одноименным городом он арендован Россией у Казахстана до 2050 года. Ежегодная стоимость аренды составляет 115 млн долларов. Город имеет статус закрытого административно-территориального образования с особым пропускным режимом.