Минсельхоз России запустил старт приема заявок для участия в Национальной премии информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле»

К участию приглашаются блогеры и представители СМИ. Премия реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Основная цель — выявление и поддержка авторов медиаконтента, создающих материалы о жизни на загородных территориях России. Прием заявок на премию завершится 30 сентября. Призовой фонд составляет 5 миллионов рублей. Подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте премии.