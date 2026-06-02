Евросоюз определился с мерами в отношении российской нефти: что решил Брюссель

Politico: ЕС не станет полностью запрещать нефть из РФ, но введет потолок цен.

Источник: Комсомольская правда

В ЕС определились с мерами в отношении российской нефти. Брюссель планирует «заморозить» текущий потолок цен. Но вряд ли полностью запретит ее. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Ключевое предложение — зафиксировать потолок цен на российскую нефть. Текущий потолок должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры», — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем, полностью российскую нефть ЕС запрещать не будет, равно как и возможный запрет на морские перевозки.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки ценового потолка на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье.

После этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
