Евросоюз определился с мерами в отношении российской нефти: что решил Брюссель

В ЕС определились с мерами в отношении российской нефти. Брюссель планирует «заморозить» текущий потолок цен. Но вряд ли полностью запретит ее. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
«Ключевое предложение — зафиксировать потолок цен на российскую нефть. Текущий потолок должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры», — говорится в сообщении издания.
Вместе с тем, полностью российскую нефть ЕС запрещать не будет, равно как и возможный запрет на морские перевозки.
Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки ценового потолка на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье.
После этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса.