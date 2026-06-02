Адвокат Мухина раскрыла, за что могут оштрафовать родителей в летние каникулы

Родителей привлекают к ответственности не за плохое поведение ребёнка, а за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

Источник: Нижегородская правда

Летние каникулы — это время, когда дети активно проводят время на свежем воздухе, купаются, гуляют и иногда остаются без присмотра взрослых. Однако беспечность родителей может привести не только к травмам ребенка, но и к штрафам, а в некоторых случаях — к проверке органов опеки и постановке семьи на учёт. Юлия Мухина, адвокат и председатель Совета молодых адвокатов Московской области, в интервью REGIONS рассказала, за что чаще всего привлекают родителей к ответственности, могут ли оштрафовать за купание в фонтане и как избежать проблем с законом.

По словам Юлии Мухиной, родителей привлекают к ответственности не за плохое поведение ребёнка, а за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Это регулируется статьёй 5.35 КоАП РФ.

«Штраф возможен, когда родители явно не контролируют ситуацию: ребёнок систематически гуляет ночью один, совершает правонарушения, находится в опасных местах, употребляет алкоголь, портит чужое имущество, нарушает общественный порядок», — объяснила адвокат.

Наказание по этой статье предусматривает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Однако при повторных нарушениях ситуация может усугубиться, и к делу подключаются комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки.

Купание в фонтанах и карьерах.

Купание в неположенных местах часто нарушает региональные правила благоустройства или охраны жизни людей на воде. Если речь идёт о несовершеннолетнем, ответственность несут родители. Если подросток купается в карьере или опасном водоёме, где есть риск для его жизни, родителей могут привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащий контроль, особенно если ситуация требует вмешательства полиции, МЧС или медиков.

Однако не каждый случай заканчивается штрафом. Полиция учитывает возраст ребёнка, обстоятельства и попытки родителей контролировать ситуацию.

Комендантский час и компьютерные клубы.

Во многих регионах действуют ограничения на пребывание несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время. Если ребёнок находится в компьютерном клубе один ночью, ответственность может быть наложена как на заведение, так и на родителей.

Мухина уточнила, что полиция сначала работает с администрацией клуба. Но если ребёнок регулярно проводит ночи вне дома, вопрос может быть поставлен и к родителям.

Могут ли соседи пожаловаться.

Соседи или прохожие могут обратиться в полицию или органы опеки, если считают, что ребёнок находится в опасности. Но одного заявления недостаточно для наказания. Нужны реальные доказательства угрозы.

Если ребенок просто гуляет во дворе, нормально одет и на связи с родителями, серьёзных последствий не будет. Но если маленькие дети регулярно остаются без присмотра ночью, голодают или находятся в опасных местах, возможно привлечение к ответственности и постановка семьи на учёт, предупредила адвокат.

Как обезопасить себя.

Юлия Мухина дала несколько рекомендаций для родителей:

Проведите инструктаж по безопасности: расскажите ребёнку о правилах поведения на воде, дорогах, в заброшенных местах, при использовании самокатов и общении с незнакомцами.

Объясните, где можно купаться, а где нет.

Договоритесь о постоянной связи и времени возвращения.

Следите за кругом общения ребёнка.

Храните и подписывайте памятки по технике безопасности, которые выдают в школе или лагере.

Закон требует от родителей не идеального воспитания, а разумного и ответственного поведения. Если ребёнок находится под присмотром, обеспечен и родители реагируют на риски, вероятность штрафов минимальна, подытожила Мухина.

