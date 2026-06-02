Адвокат Мухина раскрыла, за что могут оштрафовать родителей в летние каникулы

Летние каникулы — это время, когда дети активно проводят время на свежем воздухе, купаются, гуляют и иногда остаются без присмотра взрослых. Однако беспечность родителей может привести не только к травмам ребенка, но и к штрафам, а в некоторых случаях — к проверке органов опеки и постановке семьи на учёт. Юлия Мухина, адвокат и председатель Совета молодых адвокатов Московской области, в интервью REGIONS рассказала, за что чаще всего привлекают родителей к ответственности, могут ли оштрафовать за купание в фонтане и как избежать проблем с законом.