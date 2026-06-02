СМИ: Киев после серии ночных взрывов затянуло дымом

Небо над Киевом затянуло дымом после серии взрывов, произошедших ночью. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили украинские СМИ.

В Сети опубликовали ряд соответствующих фотографий, на которых видно столбы дыма, поднимающиеся высоко в небо.

Ночью совокупно воздушная тревога в столице Украины продлилась 4,5 часа. Местные журналисты неоднократно сообщали о взрывах в городе, передает ТАСС.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны готовиться к планируемому удару российской армии. В рамках своего обращения к украинцам глава государства призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

2 июня в пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. По данным ведомства, «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Также в Минобороны РФ 2 июня отчитались, что силы ПВО уничтожили за ночь 148 украинских БПЛА над территорией России.

