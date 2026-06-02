В России с сентября начнется обязательная маркировка зубных щеток и салфеток

Запрет на оборот немаркированных товаров вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же магазины начнут передавать данные о розничных продажах через кассы. В ЦРПТ добавили, что для косметики и бытовой химии единый срок маркировки сдвинут на 2030 год.