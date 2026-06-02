В России с сентября начнется обязательная маркировка зубных щеток и салфеток

С 1 сентября 2026 года в России становится обязательной маркировка зубных щеток, салфеток, ватных дисков и губок. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает источник.
Новые правила затронут также бумажные полотенца, расчески, пинцеты, маникюрные наборы и зубные нити. Участникам оборота предписано зарегистрироваться в системе «Честный знак» уже с 1 сентября этого года. С 1 октября 2026 года начнется нанесение кодов на новую продукцию.
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что старту требований предшествовал добровольный эксперимент. В нем уже поучаствовали более 360 компаний, которые протестировали нанесение 25 млн кодов.
Запрет на оборот немаркированных товаров вступит в силу в октябре 2027 года. Тогда же магазины начнут передавать данные о розничных продажах через кассы. В ЦРПТ добавили, что для косметики и бытовой химии единый срок маркировки сдвинут на 2030 год.
Напомним, что с 1 мая 2026 года в России ввели обязательную маркировку радиоэлектронной продукции, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это необходимо для борьбы с нелегальной торговлей.