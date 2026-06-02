Массовая расправа над семьей произошла в Айове, семь человек погибли

В американском городе Маскатин (штат Айова) мужчина застрелил шестерых родственников и покончил с собой. Как пишет Daily Mail, жертвами трагедии стали семь человек. Среди погибших — двое учеников местной школы. По данным полиции, причиной расправы стало домашнее насилие.
Трагедия произошла в понедельник на Парк-авеню. Полиция прибыла на место происшествия после сообщений о стрельбе и обнаружила четырех погибших с огнестрельными ранениями. Позже детективы нашли ещё двух жертв в разных районах города. Все убитые были родственниками 52-летнего Райана Уиллиса Макфарланда. Мужчина покончил с собой. Известно, что у него была судимость. Сейчас полиция продолжает расследование.
