Массовая расправа над семьей произошла в Айове, семь человек погибли

Трагедия произошла в понедельник на Парк-авеню. Полиция прибыла на место происшествия после сообщений о стрельбе и обнаружила четырех погибших с огнестрельными ранениями. Позже детективы нашли ещё двух жертв в разных районах города. Все убитые были родственниками 52-летнего Райана Уиллиса Макфарланда. Мужчина покончил с собой. Известно, что у него была судимость. Сейчас полиция продолжает расследование.