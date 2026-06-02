Родителей призвали ограничить использование смартфонов в присутствии детей

Швеция призывает родителей ограничить использование смартфонов в присутствии детей. Людям также рекомендовали отказаться от использования в некоторых частей дома телефона после того, как исследования показали влияние использования гаджетов взрослыми на детей.
Шведское агентство общественного здравоохранения призвало родителей запретить использование телефона в некоторых частях дома и убирать свои мобильные устройства, когда они проводят время со своими детьми, пишет The Guardian.
Два года назад это агентство начало рекомендовать родителям и опекунам «задуматься» о количестве времени, которое они проводят со своими смартфонами в присутствии детей, но в понедельник оно выпустило новые рекомендации, содержащие более конкретные рекомендации.
«Уберите свой телефон, когда вы с ребенком. Используйте его только в случае необходимости или когда вы используете его вместе», — говорится в заявлении управления здравоохранения. Взрослые, которые «вырабатывают у себя хорошие привычки к экрану», будут влиять на привычки детей, добавили в ведомстве.
Агентство также рекомендовало родителям объявить некоторые части дома, такие как спальня или зона вокруг обеденного стола, «зонами, свободными от экранов», и призвало родителей «защищать и уважать своего ребенка в Интернете. Подумайте, прежде чем размещать фотографии или видео».
Прошлой осенью правительство Швеции поручило агентству общественного здравоохранения изучить любую связь между состоянием здоровья детей и количеством времени, которое их родители или опекуны проводят перед экранами, напоминает The Guardian.
Исследование показало, что использование родителями экрана гаджета может негативно повлиять на их взаимодействие с детьми, а также установило связь между привычками родителей и детей к экрану смартфона, причем у детей заядлых пользователей интернета сами развиваются подобные привычки.
«Я не думаю, что люди осознают, что их использование экрана влияет на детей в той степени, в какой это известно нам сейчас», — сказал министр социальных дел Якоб Форсмед шведскому общественному телеканалу SVT.
Хелена Фрилингсдорф, психиатр и исследователь агентства, указывает, что на детей влияет «не только то, что говорят взрослые, но и то, что они делают. Вот почему небольшие изменения в повседневной жизни могут повлиять как на взаимодействие в настоящем, так и на привычки самого ребенка с течением времени».
Швеция ранее опубликовала рекомендации для детей, в которых рекомендовалось ограничить время просмотра экранов гаджетов, не связанного со школой, от полного отсутствия для детей младше двух лет до одного часа в день для детей в возрасте от двух до пяти лет, двух часов для детей в возрасте от шести до 12 лет и трех часов в день для детей в возрасте от 13 до 18 лет- годовалые дети.
В руководящих принципах также указано, что дети должны полностью избегать использования цифровых устройств в часы, предшествующие отходу ко сну, и что мобильные телефоны, планшеты и компьютеры следует оставлять на ночь вне спальни, пишет The Guardian.
Скандинавская страна также вводит национальный запрет на использование смартфонов в школах, прописанный в Законе об образовании, и с начала осеннего семестра 2026−27 годов мобильные телефоны будут запрещены в школах для детей до девятого класса — в возрасте до 15−16 лет.