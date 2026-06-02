Три светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Три светофора не работает в Нижнем Новгороде 2 июня. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Белинского и Тверской, а также на площади Горького в районе дома № 6. Оба они неисправны. Что касается светофора на пересечении улиц Бекетова и Саврасова, то он будет отключен с 12:00 до 15:00.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Напомним, что движение ограничат на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева.