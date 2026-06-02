Движение по улице Семафорной мэрия Красноярска планирует открыть до 15 июня

Мэр Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что движение по улице Семафорной, на которой в начале апреля произошло коммунальное ЧП, полностью планируют открыть до 15 июня. Предварительно, в середине мая, глава города говорил о восстановлении улицы и снятии ограничений к началу лета. Но работы затянулись. Это связано, прежде всего, с обнаружением еще одного аварийного участка коллектора. Когда был на объекте в середине мая, договорились с руководством КрасКома, что будет выполнено обследование всего объекта, чтобы не допустить аварий в дальнейшем, — пояснил Сергей Верещагин. Первый участок уже завершен. Теперь коммунальщикам предстоит отремонтировать еще один. Открывать движение даже частично не рискнули, чтобы не подвергать опасности рабочих. Пока ресурсники не выполнят работы по второму участку — дорогу не откроем. КрасКом планирует завершить к 12 июня. После этого проведем отсыпку дороги, подготовим ее к асфальтированию, — пообещал мэр.