Доход нижегородских специалистов по обслуживанию кондиционеров вырос на 25%

Вакансий для мастеров также стало больше.

Источник: Живем в Нижнем

Аномально теплая весна заставила нижегородских работодателей поднять зарплату специалистам по обслуживанию кондиционеров. В среднем сейчас им готовы платить 118 818 рублей в месяц (+25% год к году). Об этом сообщили эксперты Авито по результатам собственного исследования.

В целом по стране доход мастеров по обслуживанию климатической техники достиг 126 041 рубля. Рост зарплат специалистов объясняется сезонностью: увеличился спрос на установку оборудования, диагностику, ремонт.

Майская жара также повлияла на конкуренцию среди работодателей. Число вакансий для специалистов выросло в регионе на 47%.

Ранее мы писали, что нижегородцы стали зарабатывать в 3 раза больше с 2016 года.