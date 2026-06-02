Доход нижегородских специалистов по обслуживанию кондиционеров вырос на 25%

Аномально теплая весна заставила нижегородских работодателей поднять зарплату специалистам по обслуживанию кондиционеров. В среднем сейчас им готовы платить 118 818 рублей в месяц (+25% год к году). Об этом сообщили эксперты Авито по результатам собственного исследования.
В целом по стране доход мастеров по обслуживанию климатической техники достиг 126 041 рубля. Рост зарплат специалистов объясняется сезонностью: увеличился спрос на установку оборудования, диагностику, ремонт.
Майская жара также повлияла на конкуренцию среди работодателей. Число вакансий для специалистов выросло в регионе на 47%.
