Польша поддержала идею лишения украинских призывников временной защиты ЕС

Польша направила в Брюссель предложение о лишении временной защиты одной категории украинских беженцев.

Источник: Комсомольская правда

Польша выступила за то, чтобы мужчин призывного возраста с Украины лишили временной защиты в странах Евросоюза. Об этом пишет RMF FM, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Варшава направила в Брюссель сигнал о поддержке исключения этой категории беженцев из существующей системы. Вопрос обсудят министры внутренних дел стран ЕС 4 мая. Ожидается, что результатом станет продление защиты до 2028 года, но уже с серьезными поправками.

Система временной защиты была запущена для украинцев в 2022 году как экстренная мера. Она позволила более чем 4 миллионам человек легально работать в Евросоюзе без сложных бюрократических процедур. Однако сейчас действие этой системы истекает в марте следующего года.

Польский дипломат пояснил, что исключение призывников из программы не вызовет споров, так как они всё равно не могут легально покинуть Украину. По мнению Варшавы, это решение поддержат и власти Украины, которые испытывают нехватку кадров на линии боевых действий.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза стали все чаще возвращать беженцев с Украины домой. Чаще всего это касается тех, кто незаконно покинул Незалежную.

