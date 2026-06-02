КНБ заявил о ликвидации крупной нарколаборатории

Комитет национальной безопасности (КНБ) ликвидировал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В мае 2026 года в Алматинской области при изготовлении психотропных веществ с поличным задержан гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято 3 кг психотропного вещества «a-PVP», 15 кг продукции на стадии кристаллизации, 700 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

Теперь проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297−1 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

1 июня 2026 года глава МВД Ержан Саденов заявлял, что с начала года из незаконного оборота изъято 466 кг синтетических наркотиков — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство все чаще переносится в сельскую местность.