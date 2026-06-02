Самолеты до Шарм-эль-Шейха и Антальи задержали в Нижнем Новгороде

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали три авиарейса. Согласно данным онлайн‑табло аэропорта, три рейса отправлены с опозданием.
Изменения коснулись двух рейсов в Шарм‑эль‑Шейх, запланированных на 1 июня: вылет в 23:05 перенесён на 02:30, а вылет в 23:40 — на 02:00.
Также задержан рейс на воздушном судне B‑767 авиакомпании AzurAir: запланированный на 2 июня вылет в 03:15 перенесён на 04:40. Пассажиров просят следить за актуальным расписанием на онлайн‑табло воздушной гавани.
Ранее рейс в Минеральные Воды задержали в Нижнем Новгороде 1 июня.