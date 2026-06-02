В Калининграде на ул. Ялтинской вандалы срубили саженцы у братской могилы

«Вандалы? Тут слово покрепче просится. Какие-то нелюди поработали на Ялтинской. Помните липы здесь? Те самые, подрощенные, не тонкие прутики, а крепкие семилетние саженцы. Мы сажали их накануне 9 Мая у братской могилы советских воинов. Их уничтожили. Срубили. Похоже, что ножом. Старались, возились, что те бобры. Скорее всего, под покровом ночи», — написал Морозов, приложив фото.