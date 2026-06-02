В Калининграде на ул. Ялтинской вандалы срубили саженцы у братской могилы

По словам депутата Евгения Морозова, неизвестные поработали «что те бобры».

В Калининграде на улице Ялтинской неизвестные срезали липы, высаженные накануне 9 мая у братской могилы советских воинов. Об акте вандализма сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат Заксобрания Калининградской области Евгений Морозов.

«Вандалы? Тут слово покрепче просится. Какие-то нелюди поработали на Ялтинской. Помните липы здесь? Те самые, подрощенные, не тонкие прутики, а крепкие семилетние саженцы. Мы сажали их накануне 9 Мая у братской могилы советских воинов. Их уничтожили. Срубили. Похоже, что ножом. Старались, возились, что те бобры. Скорее всего, под покровом ночи», — написал Морозов, приложив фото.

Депутат не сообщил, было ли им написано заявление в полицию, однако отметил, что «поиски идут».

«Надеюсь, их совесть будет самым жёстким судьёй», — добавил Морозов.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше