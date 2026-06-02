Патрульное авто без проблесковых маячков следит за оплатой парковок в Минске

Специальный патрульный автомобиль без проблесковых маячков следит за оплатой парковок в Минске. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.
Узнать патрульный автомобиль можно узнать по магнитным наклейкам «Безопасность движения». Специальная система сканирует номера машин, а затем сверяет их с базой оплат.
Возле одного и того же участка спецавтомобиль проезжает несколько раз. В случае первой фиксации нарушения, данные авто вносят в систему. Если же оплата не поступила, то при повторном проезде инспектор оставляет на лобовом стекле информационный листок об оплате.
В озвученном случае водители, помимо платы за парковку, должны будут заплатить штраф в размере одной базовой величины, или 45 рублей (по состоянию на июнь 2026 года).
В Минске пока такой автомобиль один.
— Машина уже есть, сейчас заканчиваются работы по сертификации оборудования. И как только оно будет в Республике Беларусь сертифицировано, мы сразу его будем приобретать и устанавливать, — уточняет генеральный директор предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.