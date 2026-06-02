В Красноярске суд взыскал 300 тысяч с водителя за наезд на ребенка на самокате

Пьяный мужчина на электросамокате сбил мальчика в Красноярске и попал под суд.

Источник: Комсомольская правда

1 июня Свердловский районный суд Красноярска вынес решение по делу о наезде на малолетнего ребенка. В июне 2025 года электросамокатчик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял двухколесником и допустил наезд на мальчика, который катался на обычном самокате без электродвигателя.

В результате происшествия ребенок получил сотрясение головного мозга и ушиб правого легкого. Согласно заключению эксперта, эти травмы квалифицированы как легкий вред здоровью.

Законные представители мальчика попросили суд взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд учел, что причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнему нарушает неимущественное право родителей на благополучные семейные отношения. Судья пришел к выводу, что истцам были причинены нравственные страдания.

Определяя размер компенсации, суд принял во внимание эмоциональное состояние матери и отца, которые переживали за здоровье сына. Также учли обстоятельства получения травм, характер и объем нравственных страданий, а также требования разумности и справедливости.

Исковые требования удовлетворили частично. В пользу несовершеннолетнего с самокатчика взыскали 200 тысяч рублей. Кроме того, каждому из родителей выплатят по 50 тысяч рублей.