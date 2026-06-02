«Не должно быть»: Эмилия Кларк заявила, что жалеет о съемках в «Терминатор: Генезис»

Актриса Эмилия Кларк, известная по работе в сериале «Игра Престолов», в интервью Variety призналась, что не все голливудские проекты с ее участием оказались удачными.
Так, артистка вспомнила фильм «Терминатор: Генезис», где она сыграла Сару Коннор. По мнению Кларк, именно этот фильм франшизы, вышедший в 2015 году, не стоило выпускать на экраны. Пятая часть серии была неоднозначно воспринята критиками и не смогла оправдать ожидания создателей по коммерческим результатам в прокате.
Кларк отметила, что ее попытки сняться в культовых киновселенных не заканчивались успехом.
— «Звездные войны»? Никому не понравилось. «Терминатор»? Его не должно было быть. Но я согласилась на эту работу, — рассказала актриса.
Критически Кларк высказалась и о сериале «Секретное вторжение», вышедшем в 2023 году в рамках киновселенной Marvel. По ее мнению, проект не получил ожидаемого отклика у зрителей и оказался неудачным.
При этом артистка подчеркнула, что воспринимает подобный опыт как важный этап профессионального развития. По ее словам, после нескольких разочарований она стала значительно избирательнее в выборе ролей и теперь рассматривает только те проекты, сценарии которых действительно кажутся ей интересными, передает журнал.
