Александр Андриевский остаётся на посту главного тренера ХК «Амур»

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» продолжает формирование команды наставников, которая будет заниматься «тиграми» в будущем игровом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне стало известно, что к тренерскому штабу уже присоединился Павел Десятков.
По информации пресс-службы ХК «Амур», свою работу на посту главного тренера команды продолжит Александр Андриевский. Напомним, что 57-летний специалист занял это место по ходу прошедшего сезона КХЛ. Александр Леонидович — Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь и первый белорусский хоккеист в истории НХЛ.
За свою игровую карьеру Андриевский завоевал титулы чемпиона СССР (1991), СНГ (1992), Беларуси (1995). Кроме того, действующий главный тренер «тигров» принимал участие в Олимпиаде в Нагано, в качестве капитана национальной сборной. Ранее он успел поработать наставником в командах «Гомель», минском «Динамо», «Адмирал», «Сибирь» и «Сочи».
Новое назначение в клубе — Павел Десятков. Специалист займёт пост старшего тренера. В прошлом сезоне КХЛ Десятков руководил тольяттинской «Ладой». Что касается его игровой карьеры, то он дважды становился чемпионом России и обладателем Кубка Европы. Кроме «Лады» Павел Десятков в резюме имеет опыт работы в «Витязе», «Соколе», «Молоте-Прикамье», ЦСК ВВС и «Рязани».
Продолжит свою деятельность в структуре клуба 41-летний специалист Яков Рылов — он по-прежнему будет заниматься с защитниками. Он также может похвастаться внушительным профессиональным опытом — на высшем уровне он отыграл в разных командах больше тысячи матчей. Карьеру защитник завершил весной 2025 года в «Амуре», после чего вошёл в тренерский штаб клуба.
Напомним, ранее руководство ХК «Амур» приняло решение о смене генерального менеджера — вместо Олега Филимонова, занимавшего это место с апреля 2025 года, на пост пришёл Никита Точицкий. Его заместителем стал Дмитрий Лугин, хорошо знакомый преданным болельщикам «тигров».