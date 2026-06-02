Воронежцы смогут доехать до Дивногорья на прямой электричке

Прямые поезда начнут ходить с 6 июня.

Источник: Комсомольская правда

Из Воронежа снова запускают прямые электрички в Дивногорье. Сезонные электропоезда стартуют с 6 июня и будут курсировать по выходным.

Пригородный поезд № 6004/6003 выходит с вокзала «Воронеж-1» в 9.25, на остановочную платформу Дивногорье прибывает в 11.41, в Острогожск — в 12.05.

Из Острогожска электричка выходит в 15.24, прибывает в Дивногорье в 15.48, а в Воронеж — в 18.19.

Кстати, 13 июня под меловыми сводами пещерного комплекса в Больших Дивах пройдет концерт классической музыки эпохи барокко (12+). Струнный квартет сыграет мировые шедевры — произведения Баха, Генделя, Вивальди.

