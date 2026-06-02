Красноярку крупно оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

24-летнюю жительницу Красноярска осудили за фиктивную регистрацию иностранцев в своем доме в одном из СНТ Сосновоборского округа. Об этом сообщили в полиции.
Установлено, что в ноябре 2025 года девушка подала заявление о постановке на учет двоих граждан Таджикистана сроком на один месяц, но фактически не намеревалась предоставлять им место для проживания.
На допросе она пояснила, что зарегистрированные по месту пребывания иностранные граждане являются ее знакомыми и она не получала от них никакое материальное вознаграждение.
В отношении красноярки возбудили и расследовали уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.