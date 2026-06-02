Защитники Отечества. Какие подвиги осветил в новой книге Николай Стариков

Двигаясь, например, по жизненному пути Леонтьева, который, на мой взгляд, был первым воином-интернационалистом (хотя это было во времена Российской империи), я пришел к книге, изданной в конце XIX века о войне Абиссинии (Эфиопии) и Италии. Там со всеми «ятями» и другими признаками старого слога рассказывалась подробная история этой войны. Эту книгу тоже можно было найти в интернете. В сети многое можно найти, но вы должны знать, что это есть, что оно так называется, и что этот источник является достоверным. Я изучил много источников, узнал о существовании этой книги, нашел ее репринтное издание и прочитал. Но для того, чтобы её найти и убедиться в серьезности источника, нужно было перелопатить большое количество информации.