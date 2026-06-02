3 оклада потеряете: волгоградцев просят не увольняться по собственному

Эксперт Дмитрий Трепольский призвал не увольняться по собственному желанию. В Волгоградской области, как и в других регионах страны, работники рискуют потерять до трех окладов при неверном выборе.
Бизнес предпочитает «добровольное» увольнение, чтобы избежать выплат по ст. 178 ТК РФ. Юрист советует фиксировать давление: переписку, аудиозаписи, письменные запросы должностных инструкций. Это исключит риск увольнения «по статье» за надуманные проступки.
«Оптимальная стратегия — переговоры по соглашению сторон с компенсацией в два-три оклада», — подчеркнул Трепольский. Такой компромисс защищает права работника и учитывает интересы бизнеса, — пишет «Газета.ru».
Эксперт рекомендует: не подписывайте заявление в день уведомления. Настаивайте на соглашении по ст. 78 ТК РФ с компенсацией 2−3 оклада. При давлении фиксируйте переписку и звоните в трудовую инспекцию.
Ранее сообщалось о новых законах, вступивших в силу с 1 июня.