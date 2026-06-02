Какие подвиги осветил в новой книге Николай Стариков

Историк, политолог и писатель Николай Викторович Стариков вновь посетил Волгоград — на этот раз для разговора с читателями о новой книге «Русские не сдаются. Жизнь за Россию», который состоится 2 мая в одном из городских ТЦ.
Корреспонденту «АиФ-Волгоград» удалось встретиться с автором и поговорить о биографии легендарного Чуйкова, секретах писательского мастерства и истории России, чтобы из первых рук узнать скрытые в повествовании детали.
Визит в Волгоград и книга о героях, которых стоит помнить.
Никита Ситников, "АиФ-Волгоград: Здравствуйте, Николай Викторович. Рады снова видеть вас в Волгограде. С какой целью вы приехали в город-герой на Волге?
Николай Стариков: С презентацией моей книги «Русские не сдаются» 16+. Для меня это всегда очень приятно, и особенно приятно презентовать ее в Волгограде, потому что одна из глав этой книги посвящена герою Сталинградской битвы — тогда генералу, позже маршалу Чуйкову.
— А когда и где пройдет презентация?
— 2 июня, во вторник, в 19:00 в магазине «Читай-город» в торговом центре «Ворошиловский» на улице Рабоче-Крестьянской, 9б.
— В прошлом году, в сентябре, вы презентовали книгу в столицах — Москве и Петербурге, и после этого, кажется, у вас больше презентаций не проходило.
— Да, это третья презентация этой книги, и еще раз подчеркну, что для меня провести презентацию на Волге принципиально, потому что значительная часть книги связана с Волгоградом. Когда я писал книгу, я перечитал все мемуары Чуйкова, вновь погрузился в Сталинградскую битву и, конечно, сейчас воспринимаю город, в том числе и сквозь призму происходивших тогда событий в значительно большей степени.
Как рождается книга: от идеи до работы с источниками.
— Давайте немного поговорим о книге. Очень интересно узнать из первых рук: когда оформилась эта идея, концепция «объединить под одной обложкой истории нескольких героев»?
— Я хочу сказать, что я автор уже 22 книг, поэтому вопрос: о чем написать очередную книгу? — достаточно сложный. При этом нужно высоко держать планку, читатель от тебя уже многого ожидает, но о многом ты уже рассказал. Поскольку у меня есть книга в том числе и про ход Великой Отечественной войны, Второй мировой войны — «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Есть книги, посвященные Первой мировой войне, другим военным конфликтам, политическим перипетиям истории России, то я решил рассказать истории людей, которые внесли большой вклад в развитие, в укрепление нашей страны. Памятники которым стоят, то есть нельзя сказать, что они забыты, но между тем люди их не знают.
Могут находиться рядом с памятником и на вопрос: а кто это и почему стоит этот памятник? — не каждый сможет ответить. И когда я понял, что такие вроде бы незабытые, но в то же время забытые герои в нашей истории есть, я решил посвятить им свою книгу. И теперь, получая уже отклики на книгу «Русские не сдаются. Жить за Россию», я склоняюсь к мысли продолжить, рассказать еще какое-то количество историй. Потому что за многие века существования России, ее развития, таких людей оказалось очень много. И надо их вновь доставать из глубины веков, показывать.
В этой связи, кстати, маршал Чуйков, наверное, наиболее известная фигура из всех героев моей книги. Хочу сказать, что внутри есть портреты, и маршала Чуйкова узнаёт почти каждый. И меня это, конечно, очень радует.
— А по какому принципу вы выбирали героев? Вы хотели подсветить, прежде всего, историю тех, кто был незаслуженно забыт?
— Немножко приоткрою секреты писательской кухни. Что такое книга? Это интересно написанный рассказ о каком-то событии, человеке, который должен быть интересен сюжетом, словом, и должен нести в себе какой-то эмоциональный и, если хотите, моральный заряд. Прочитав книгу, человек должен заинтересоваться чем-то. В данном случае моя книга посвящена истории.
Прочитав ее, открыв для себя новые имена, человек должен узнать больше об истории своей страны, и получить такие ниточки, потянув за которые, может понять прошлое, а значит, понять будущее. Ну и настоящее, конечно, тоже.
Героев огромное количество. Но есть герои, подвиг которых сводится к чему-то очень короткому. Рассказать историю о них очень сложно. Просто потому, что за рамками совершённого подвига это был обычный человек, у него была обычная жизнь. А поскольку я стараюсь рассказать историю о геополитике, об экономике, о политике как таковой, то герой является причиной для изучения какого-то момента нашей истории.
Например, меня заинтересовала история Гражданской войны в США. Действия тогдашнего гегемона Запада в отношении Соединенных Штатов удивительно напоминают его действия в отношении России сегодня. Судите сами: Великобритания профинансировала и организовала восстание Южных Штатов для отделения их от США. Принцип очень простой: разделяй и властвуй.
Если США вышли из-под контроля британской короны — давайте поделим США на две части, столкнем их между собой и будем таким образом вновь главным оператором на американском континенте, а потом в перспективе, может, и вернем контроль сначала над Югом, а потом и над Севером. Так это примерно выглядело в политических планах. Поэтому если вы понимаете, что Гражданская война была вызвана внешними силами, вас не удивят такие вещи.
У США был флот, они начали блокировать Конфедерацию, организовывая морскую блокаду. И вдруг на английских гаванях за непонятно откуда взявшиеся деньги начали строиться новейшие суда, которые потом использовались как каперы. То есть те, кто занимался захватом судов Соединенных Штатов Америки, их грабежом и потоплением. Этот капер строился, подчеркну, в английской гавани. Отходил невооруженным в море. Там он принимал пушки, другое вооружение, немного денег и команду. И команда была на 90% подданными Великобритании.
После чего этот корабль поднимал флаг Конфедерации и считался судном Конфедеративных Штатов Америки. Дальше начиналось, ну, по сути, пиратство. Вам это не напоминает наклеивание трезубца на морские и другие беспилотники? Ну вот смотрите: прошло без малого 200 лет, а в принципе ровно то же самое. И Россия сыграла большую роль в том, чтобы план Великобритании тогда был провален.
А герой, о котором я рассказываю, возглавил эскадру, которая была направлена Александром II — одну из двух, направленных в США, сыгравшую большую роль. И изучая прошлое, казалось бы, не связанное — Гражданская война в США — ты понимаешь, что принципы действия наших противников вообще не меняются.
— Таким образом, вспоминая эти исторические события, вы прокладываете некий мост между подвигами героев прошлого и современными вызовами, с которыми сталкивается Россия?
— В своих книгах я не стараюсь прямо проговаривать вещи, но для читателя, как я могу судить из откликов, это становится очевидно. Каждая история, рассказанная в книге, должна, с моей точки зрения (по крайней мере, я бы так хотел), открыть какую-то сторону сегодняшней, будущей и прошлой политики. Поэтому герой — он как повод подробно изучить то время, когда он совершил свой подвиг, его вклад в действия России.
— Вопрос к вам как к историку. Когда вы пишете книги, наверняка изучаете огромное количество материалов. Бывало ли в вашей практике, когда вы ищете информацию о каком-то событии или герое, и находите очень красивую легенду, но она, к сожалению, фактами не подтверждается?
— Такое встречается очень часто. Нужно перепроверять по нескольку раз ту информацию, которую вы находите. Опять-таки, немного секретов писательской кухни. В интернете есть всё, но какого качества? Как вы поймете, правда это или нет? Лучший источник — это, конечно, не интернет, а книга. То есть сначала вы ищете в интернете, потому что это самый скоростной и простой способ. Смотрите какие книги выходили, желательно книги того времени, когда не менялась политическая конъюнктура, потому что определенные исторические оценки, к сожалению, тоже менялись. Найдите эти книги и отталкивайтесь от них.
Двигаясь, например, по жизненному пути Леонтьева, который, на мой взгляд, был первым воином-интернационалистом (хотя это было во времена Российской империи), я пришел к книге, изданной в конце XIX века о войне Абиссинии (Эфиопии) и Италии. Там со всеми «ятями» и другими признаками старого слога рассказывалась подробная история этой войны. Эту книгу тоже можно было найти в интернете. В сети многое можно найти, но вы должны знать, что это есть, что оно так называется, и что этот источник является достоверным. Я изучил много источников, узнал о существовании этой книги, нашел ее репринтное издание и прочитал. Но для того, чтобы её найти и убедиться в серьезности источника, нужно было перелопатить большое количество информации.
— Иными словами, собираете информацию по крупицам.
— Да, собираешь по крупицам. Но у тебя есть и некий скелет главы, книги, фундамент, от которого ты отталкиваешься. Если Чуйков написал, что в Сталинграде всё было именно так, и мы рассказываем о нем, то мы, естественно, ему верим. И дальше просто дополняем его информацию из различных источников.
Вообще жизнь Василия Ивановича Чуйкова — это невероятно интересная история. И речь идёт не только о Великой Отечественной войне, хотя он освобождал Украину, участвовал во многих судьбоносных сражениях. Наверное, что-то свыше ему помогало.
Представляете, человек, сыгравший ключевую роль в Сталинградской битве, и потом, во время битвы в Берлине, именно на территорию, где находятся его подчиненные, выходят германские парламентёры, которые собирались говорить о капитуляции. Согласитесь, маловероятно, чтобы два таких великих события были связаны с одним человеком, но это факт.
Фигура Чуйкова: человек, через которого читается эпоха.
— Да, это удивительная история, которая меня как жителя Волгограда тоже всегда восхищала. Раз уж мы перешли к Чуйкову, скажите: какой эпизод из его биографии сталинградских времен вас больше всего впечатлил, когда вы её изучали? Возможно, даже не самый знаменитый.
— Этот эпизод я даже взял в качестве эпиграфа к финалу книги. У меня есть задумка написать книгу, которая объяснила бы то, что оставалось непонятным Чуйкову, когда он сидел в окопах Сталинграда. Он писал: «Я не могу понять, почему Гитлер с таким упорством стремился захватить Сталинград и именно здесь выйти к Волге? Я не понимаю действий немецкого командования», — говорит Чуйков, который выиграл ту битву и находился в гуще событий.
Дело в том, что поступки Гитлера в данном случае определялись не военными составляющими, а чисто политическими. Солдат, но не политик, Чуйков не мог этого понять. А советская историография не объяснила этого ни ему, ни советским школьникам. Мне захотелось объяснить именно это: почему Германия совершала очень странные поступки на протяжении всей войны, которые только ускорили её поражение? Наверное, эта часть его биографии для меня является наибольшим удивлением. Но также всем рекомендую прочитать и мемуары Чуйкова — он даёт очень концентрированное ощущение происходящего. И конечно подробно описывает, как лично он, на основании опыта уличных боев формировал штурмовые группы: как они действовали, кто в них входил.
— А когда ждать, если не секрет, новую книгу, о которой вы говорили?
— Сейчас начинается избирательная кампания в Государственную Думу, я буду принимать в ней участие. Это выведет меня из «писательской орбиты» на определённое время. Но думаю, что в течение полутора лет следующая книга будет написана и представлена читателям.
— Как вы считаете, «Чуйковский», решительный дух остался в современном Волгограде?
— Конечно, остался. Неслучайно Чуйков — один из любимых героев города на Волге. Но надо сказать, что он заслужил эти любовь и уважение не только героической обороной города, но и в целом — своей жизнью и поведением. Ведь именно он завещал похоронить себя на Мамаевом кургане среди могил солдат своей армии, которые защищали Сталинград вместе с ним и отдали свои жизни. И это, конечно, вызывает невероятное уважение. Всей своей жизнью Чуйков показал пример, на который должно равняться молодое поколение.
— Вы часто бываете в Волгограде, общаетесь с местными жителями. Можно ли между нашими современниками и героическим поколением Сталинграда провести параллели?
— Безусловно. Сталинград пропитан духом великой победы, Сталинградской битвы. Поэтому среднестатистический житель города на Волге, в том числе и молодое поколение, лучше знает историю России и Великой Отечественной войны, чем житель какого-либо другого города нашей страны. Мне кажется, это во многом отличает и объясняет наличие определенного исторического стержня внутри волгоградцев и сталинградцев.