Юным красноярцам показали интерактивную программу «Школа волшебства» в рамках фестиваля «Сибирь. Terra Magica»

«РУСАЛ помог фестивалю в этом году стать международным — к нам приехали театры из других стран. В этом году было решено выйти за рамки помещений и провести открытое представление в сквере Сурикова. Это пространство для РУСАЛа очень важно — мы переделывали его в рамках подготовки к Универсиаде. Место получилось очень популярным — здесь всегда играют дети, есть место для спокойного отдыха. Что касается поддержки фестиваля “Сибирь: Terra Magica”, то мы считаем, что жители городов ответственности РУСАЛа должны иметь возможность видеть различные культурные проекты. Фестиваль театров кукол — это уникальное явление для Красноярска. Здорово, что он продолжается и расширяется», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛ Елена Южакова.