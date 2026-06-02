Юным красноярцам показали интерактивную программу «Школа волшебства» в рамках фестиваля «Сибирь. Terra Magica»

В Красноярске в День защиты детей провели «Школу волшебства: тайны древних магов». Это интерактивная программа стала частью межрегионального фестиваля-конкурса «Сибирь. Terra Magica», объединившего кукольные театры Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Директор красноярского театра кукол и руководитель фестиваля Татьяна Попова рассказала, что обычно фестиваль — а он проходит четвертый раз подряд — старались приурочить к Дню Защиты детей. В этом году при поддержке компании РУСАЛ проект стал международным.
В сквере Сурикова артисты красноярского театра кукол создали для детей веселую учебно-развлекательную программу, в которой могли принять участие все желающие.
«В мероприятии примут участие наши главные герои фестиваля — театральные маги. Они погрузят наших зрителей в тайны волшебства, расскажут, что надо сделать для того, чтобы стать настоящим волшебником, какой путь надо пройти. Это будет интерактивная программа и квест. А вторая часть программы предназначена для самых маленьких зрителей, которым по 3−4 года — наш спектакль “Лесная принцесса”», — рассказала Татьяна Попова.
Руководитель театра отмечает, что поддержка крупной промышленной компании позволяет ежегодно расширять географию фестиваля. Так, в этом году красноярцы смогут увидеть кукольные спектакли коллективов из Китая, Ирана, Монголии. Кроме того, в программе по-прежнему участвуют коллективы, представляющие территории от Урала до Дальнего Востока. Спектакли будут представлены для разных возрастов — от детских постановок до спектаклей для взрослой аудитории. Помимо конкурсной программы, гостей фестиваля ждут лекции, мастер-классы, творческие встречи, обсуждения спектаклей с профессиональным сообществом и специальные проекты для детей.
Красноярка Екатерина привела посмотреть на «Школу волшебства» свою младшую сестру и 1,5-годовалого сына.
«Нам очень нравятся такие мероприятия, тем более, бесплатные. Место для этого выбрали очень удачное — мы любим гулять в этом сквере. Здесь всегда очень уютно, есть детская площадка, очень многие тут гуляют с детьми, даже есть места, где можно заказать еду», — рассказала красноярка.
Напомним, сквер Сурикова в Красноярске был благоустроен по инициативе Олега Дерипаски в 2018 году. Кроме этого, работы были проведены на площади Революции, в Историческом квартале, который уже стал одной из визитных карточек Красноярска.
«РУСАЛ помог фестивалю в этом году стать международным — к нам приехали театры из других стран. В этом году было решено выйти за рамки помещений и провести открытое представление в сквере Сурикова. Это пространство для РУСАЛа очень важно — мы переделывали его в рамках подготовки к Универсиаде. Место получилось очень популярным — здесь всегда играют дети, есть место для спокойного отдыха. Что касается поддержки фестиваля “Сибирь: Terra Magica”, то мы считаем, что жители городов ответственности РУСАЛа должны иметь возможность видеть различные культурные проекты. Фестиваль театров кукол — это уникальное явление для Красноярска. Здорово, что он продолжается и расширяется», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛ Елена Южакова.