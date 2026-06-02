Каллум Тернер расплакался на свадьбе с Дуа Липой в Лондоне

Британский актер Каллум Тернер, известный по роли в серии фильмов «Фантастические твари», и певица Дуа Липа стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в Лондоне. Об этом сообщили в The Sun со ссылкой на источник.
По информации издания, Тернер был очень взволнован, когда увидел невесту, идущую к алтарю с родителями — Дукаджином и Анесой.
— Он плакал и дрожал. Дуа и Каллум обменялись клятвами на церемонии в кругу самых близких родственников и друзей. Вчера вечером они устроили тихий праздничный ужин. Он был элегантным и простым — именно таким, каким хотели Дуа и Каллум, — рассказал источник газеты.
Журналисты уточнили, что гостей на мероприятии было всего восемь. Звездная пара планирует устроить трехдневное торжество на Сицилии для остальных друзей и близких.
