Воспитавшая 11 детей волгоградка Валентина Филиппова стала «Матерью-героиней»

Андрей Бочаров поздравил жительницу Городищенского района с присвоением высокого звания.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по телефону поздравил воспитавшую 11 детей Валентину Филиппову из Городищенского района с присвоением высокого звания «Мать-героиня». Указ президента опубликовали на сайте Кремля.

До этого в 2017 году Валентину Андреевна была награждена Почетным знаком «Материнская слава», в 2019-м г семью отметили орденом «Родительская Слава».

Сергей и Валентина Филипповы вместе больше 20 лет, у них пять сыновей и шесть дочерей. Младшие дети еще учатся, у старшей дочери уже своя семья, а двое сыновей защищают честь Родины в зоне СВО.

В Волгоградской области на сегодня лишь две женщины удостоены звания «Мать-героиня». В 2022 году награду вручили Галине Меньшиковой, которая воспитала 11 детей и 15 внуков.